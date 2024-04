„Nato für KI ist notwendig“ NRW-Ministerpräsident Wüst schlägt westliche „Werte-Allianz“ für KI vor

Anlässlich seines Aufenthalts in den USA besuchte Wüst unter anderem die Film- und Unterhaltungsmetropole Los Angeles sowie das Silicon Valley, in dem viele Technologieunternehmen angesiedelt sind. Dabei wies er auch auf Gemeinsamkeiten von Nordrhein-Westfalen und Kalifornien hin und warb für das Bundesland: NRW sei „auf dem Weg zur führenden Digital- und Quantenregion in Deutschland und Europa“. Das Bundesland verfüge über viele wichtige Unternehmen und ein „stetig wachsendes Start-up-Ökosystem“, unterstrich der Ministerpräsident. Das biete ein riesiges Potenzial möglicher industrieller Anwendungen von KI.