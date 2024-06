NRW-Wissenschaftsministerin zu Uni-Protesten „Gerade für jüdische Studierende oftmals eine schwere Belastung“

Aktueller Anlass für die Diskussion in der Politik waren Vorgänge an der Uni Bonn. Am 12. Juni besetzten pro-palästinensische Aktivisten dort kurzfristig zwei Hörsäle. Zugleich demonstrierte eine Gruppe Menschen vor dem Gebäude, dabei sollen israelfeindliche Parolen gerufen worden sein. Die Hörsaalbesetzer zündeten Pyrotechnik und hängten Banner aus den Fenstern, unter anderem ein rotes Dreieck. Dies wird als Symbol der Hamas gedeutet. Die Polizei räumte die Säle noch am gleichen Tag. Die Universität habe die Sicherheit auf dem Campus verstärkt und wolle feststellen, inwieweit Besetzer mit der Uni in Verbindung stünden, erklärte Ministerin Brandes. „Je nach Ergebnis werden Sanktionen geprüft.“