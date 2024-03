NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur „Das Gelingen des Kohleausstiegs hängt am Bund“

Neubaur Die Unternehmen, gerade der Mittelstand, benötigen Planungssicherheit über eine Legislaturperiode hinaus – sonst fällt es schwer, eine langfristige Investitionsentscheidung zu fällen. Meine Idee ist, dass wir mit einer Steuergutschrift in Höhe von 25 Prozent des Investitionsbeitrags relativ unbürokratisch das Dreifache an privaten Mitteln hebeln. Dieser Steuerbonus soll für Investitionen gelten, die in Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes und den Bau zukunftsfähiger Infrastruktur fließen. Mir ist klar, dass ein pauschaler Erlass von 25 Prozent für die öffentliche Hand zu Mindereinnahmen führt. Deshalb sollte der Bund ein im Grundgesetz verankertes Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro jährlich schaffen, um das abzufedern. Weil die Investitionen Wachstum und damit auch Steuereinnahmen schaffen, ist dieses Sondervermögen selber eine lohnende Investition in die Zukunft.