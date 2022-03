Krieg in der Ukraine : Wirtschaftsminister Pinkwart sucht Energiequellen für NRW

Krieg in der Ukraine

Neue Versorgungsquellen werden gesucht für die Industrie in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Unternehmen in NRW fürchten Engpässe. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hofft, dass Länder wie die Niederlande, Norwegen oder Schottland ihre Produktion fossiler Energieträger hochfahren. Es laufen Gespräche.

Parallel zu den Bemühungen der Bundesregierung um neue Energiequellen für Deutschland gibt es Vorstöße aus Nordrhein-Westfalen. Landeswirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) arbeitet darauf hin, dass andere Länder ihre Produktion fossiler Energieträger – dabei geht es vor allem Gas – hochfahren. Er führe in diesem Sinne derzeit Gespräche mit den Niederlanden, Norwegen und Schottland , hieß es am Donnerstag aus dem Energieministerium. Hintergrund sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Man wäge alle Handlungsoptionen ab, um „die Versorgung zu sichern, die Preisdynamik zu bremsen und wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwerfungen zu verhindern“, teilte Pinkwart selbst am Donnerstag mit. „Dazu müssen wir alles tun, um durch neue Bezugsquellen das Energieangebot zu erhöhen, Lieferwege zu erhalten, Märkte zu stabilisieren und so die Preisentwicklung zu dämpfen.“ Der russische Krieg gegen die Ukraine habe deutlich gemacht, dass es kein ‚Weiter so‘ in der Energieversorgung Deutschlands geben könne.