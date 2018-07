NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart kritisiert Kohle-Forderung aus Sachsen-Anhalt

Berlin Sachsen-Anhalt fordert ein 100-Millionen-Euro-Sofortprogramm für die Kohleregionen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hält das für voreilig. Er spricht sich dafür aus, dass die Hilfen für 15 Jahren reichen.

In der Debatte um den Kohleausstieg gehen nun die Bundesländer in Stellung. Nordrhein-Westfalen lehnt den Ruf nach rascher Sofort-Hilfe aus Sachsen-Anhalt ab. Dessen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte am Dienstag ein Sofortprogramm für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen: Noch in diesem Jahr müssten vom Bund 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das Programm sei nötig, um eine bessere Infrastruktur in den Kohleregionen zu planen und Investitionen für neue Jobs in anderen Industriezweigen anzuschieben, so Haseloff. Denn man könne aus einem Baggerfahrer schlecht einen Software-Ingenieur machen.