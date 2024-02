Kritik an unzureichender Kraftwerkstrategie NRW-Wirtschaft warnt vor Scheitern der Energiewende

Mehr Geschwindigkeit könnten mehrere Gesetzesnovellen des Landes bringen: So sind seit Jahresanfang Windräder auch in Gewerbegebieten erlaubt. Das NRW-Energieministerium hat noch keine Zahlen dazu, wie viele Projekte dadurch auf den Weg gebracht worden sind. Die Beschleunigungswirkung werde sich erst im Laufe des Jahres zeigen, so ein Sprecher. Und es gibt laut LEE weitere Probleme: „In den Gewerbegebieten gibt es noch jenseits landespolitischer Rechtsfragen Hürden für den Bau von Windenergieanlagen, etwa die Baunutzungsordnung. Und bei der ist der Bund gefragt.“ Das Land müsse in Berlin noch einmal den Druck auf die Ampel erhöhen, damit die offenen Fragen noch vor der nächsten Bundestagswahl geklärt würden. Auch Kirchhoff sprach davon, dass Windkraftgegner versuchten, Projekte in Gewerbegebieten per Klageverfahren zu verhindern. Er forderte, den Rechtsweg zu straffen.