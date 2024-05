Unterschiedliche Hebesätze in der Kritik NRW-Wirtschaft schießt gegen schwarz-grüne Grundsteuerpläne

Die Kritik an den Plänen zur Grundsteuer in Nordrhein-Westfalen reißt nicht ab. Nach den Kommunen haben nun auch Wirtschaftsvertreter massive Kritik an den schwarz-grünen Plänen geäußert, wonach die Kommunen künftig unterschiedliche Hebesätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien verlangen dürfen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte die Regierungskoalition gegen den expliziten Willen der kommunalen Familie am Donnerstag in den Landtag eingebracht.