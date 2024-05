Bekämpfung des Fachkräftemangels NRW wird mehr Lehrer zwangsversetzen

„Aktuell sind in Nordrhein-Westfalen von den Bezirksregierungen knapp 9300 Lehrkräfte von ihrer Stammschule an eine andere Schule abgeordnet, fast die Hälfte davon an Grundschulen“, sagte die Ministerin am Freitag. Damit habe sich die Zahl binnen Jahresfrist um 1200 Lehrkräfte erhöht – ein Plus von 13 Prozent, wie Feller erklärte. „Mir ist sehr bewusst, dass Abordnungen nicht überall auf Zustimmung stoßen und auch für manche eine Belastung darstellen“, sagte sie. Die aufnehmenden Schulen seien aber „unheimlich dankbar“, weil diese sonst nicht hätten gewährleisten können, dass jede neue Klasse eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer bekommen hätte.