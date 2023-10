Unabhängig von Vorstoß der Bundesumweltministerin NRW will Wolfsabschüsse schnell erleichtern – Erlass vorgestellt

Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) lebten 2022/2023 in Deutschland 184 Wolfsrudel, 47 Wolfspaare sowie 22 sesshafte Einzelwölfe - die meisten in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. In NRW wurden laut NRW-Umweltministerium fünf Wolfsgebiete unter anderem in Schermbeck am Niederrhein und in Leuscheid im Rhein-Sieg-Kreis registriert. NRW beherbergt nach den vorliegenden Zahlen damit nur rund ein Prozent des deutschlandweiten Wolfsbestandes.