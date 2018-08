Neubau von Gefängnissen geplant : NRW will Vorreiter für modernen Strafvollzug werden

Ein Justizbeamter geht durch einen Flur der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Mehr Stellen im Justizvollzug, Aus- und Umbau von Gefängnissen - NRW-Minister Peter Biesenbach hat einiges vor mit dem Justizsystem des Landes. Über seine Modernisierungspläne informierte er an diesem Mittwoch.

Die Landesregierung will den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen modernisieren. „Der Justizvollzug muss nicht nur punktuell mehr Sicherheit bieten, sondern als Institution fit für die Zukunft gemacht werden“, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Dazu soll unter anderem die Zahl der Stellen im Justizvollzug ausgebaut werden, zudem sollen Gefängnisse aus- oder neugebaut werden.

Etliche Justizvollzugsanstalten in NRW stammten noch aus der Kaiserzeit, zudem müssten Einrichtungen aus den 1960er und 1970er Jahren modernisiert werden, erklärte der Minister. Neben dem Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Münster, die im Sommer 2016 wegen Baumängeln geräumt werden musste, favorisiert der Minister deshalb den Bau von zwei weiteren große Gefängnissen im Land.

Hier befinde er sich noch in Abstimmung mit den Kommunen, erklärte Biesenbach. Den Angaben zufolge gibt es derzeit mehr als 16.200 Gefangene in NRW, die Zahl ist seit 2015 um fast 1000 Inhaftierte gestiegen. Die Auslastung mit Zellen und Haftplätzen liege vor allem im Bereich des geschlossenen Strafvollzuges bei fast 100 Prozent.

Um für etwas Entspannung in diesem Bereich zu sorgen, würde der Minister die Zahl der täglich 1200 Ersatzfreiheitsstrafen in NRW gerne reduzieren, um so mehr Kapazitäten für die regulär einsitzenden Strafgefangenen zu schaffen. Dazu sei jedoch eine Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat nötig, sagte der Minister. Die Gespräche mit den übrigen Ländern zu dem Thema dauerten an.

Im allgemeinen Vollzugsdienst in NRW sind derzeit knapp 6400 Beschäftigte im Einsatz. Nach Angaben des Ministeriums fehlen rund 400 Stellen im Justizvollzug. Deshalb sollten noch in diesem Jahr 230 neue Stellen geschaffen werden, unterstrich der Minister. Im kommenden Jahr sollten 100 weitere Stellen dazu kommen. Die Besetzung erfolge über die jeweiligen Anstalten.

Zudem wurde im Ministerium eine Abteilung gegründet, die ausschließlich für den Justizvollzug in den 36 Gefängnissen in NRW zuständig sein soll. Leiter der neuen Abteilung wird der frühere Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Köln, Jakob Klaas.

Bestandteil der neuen Abteilung ist auch eine neue Landesjustizdirektion, die nach Angaben von Biesenbach eine deutschlandweit einmalige Task-Force sein werde und „neues Potenzial im Strafvollzug entfesseln“ soll. Sie solle als Fachaufsicht den Justizvollzugsanstalten des Landes Hilfestellung geben und die Professionalisierung des Strafvollzugs vorantreiben.

Die Anforderungen an die Mitarbeiter im Justizvollzug seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen, hieß es. Mehr als ein Drittel aller Gefangenen (36,5 Prozent) stamme aus dem Ausland und stelle die Bediensteten vor enorme sprachliche und kulturelle Herausforderungen.

Problematisch sei auch, dass viele Gefangene psychisch labil seien oder an psychischen Erkrankungen litten. Hinzu komme eine hohe Zahl an Drogenabhängigen hinter Gittern: So konsumieren den Angaben zufolge etwa 70 Prozent aller weiblichen Gefangenen regelmäßig Drogen, bei den männlichen Gefangenen sind es rund 66 Prozent.

Durch die Neuorganisation des Justizvollzugs im Land soll auch die Bekämpfung des Drogenschmuggels in den Haftanstalten intensiviert werden. Zudem sollen ausländische Strafgefangene besser integriert und die niederschwelligen Bildungsangebote ausgebaut werden. Geplant sind überdies neue Maßnahmen zur Suizidprävention und eine bessere psychiatrische Versorgung verhaltensauffälliger Gefangener.

Die SPD-Fraktion im Landtag kritisierte, dass die Pläne des Ministeriums bislang lediglich Ankündigungen seien. Minister Biesenbach werde daran zu messen sein, inwieweit er neue Stellen im Justizvollzug schaffe, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sven Wolf. „Nur Menschen können die Situation im Strafvollzug verbessern, unbesetzte Stellen nicht.“

(das/epd)