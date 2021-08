Stadtentwicklung nach den Sturzfluten : NRW will systematische Hochwasserprognosen auch für kleine Flüsse

Düsseldorf Um Hochwasser besser voraussagen zu können, soll ein Prognosesystem auch für kleine Flüsse entwickelt werden. Denn gerade die haben Ende Juli teils historische Wasserstände erreicht.

In Nordrhein-Westfalen soll ein Hochwasserprognosesystem für alle kleinen Flüsse entwickelt werden. Das kündigte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag im Düsseldorfer Landtag in einer Sondersitzung des Umweltausschusses zur Flutkatastrophe an. Bislang gebe es einen systematischen Hochwasserschutz nur für die großen Flüsse wie den Rhein.