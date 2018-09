NRW will Reformkräfte im Islam stärken

Düsseldorf Die Landesregierung hat ihre Kooperation mit der Ditib als lange wichtigstem Islam-Ansprechpartner praktisch vollständig auf Eis gelegt. Doch wie es nun weitergehen soll, bleibt offen.

Laut Ministerium ruht auch weiterhin der Ditib-Sitz in dem Beirat, in dem Islamvertreter mit dem NRW-Schulministerium für den islamischen Religionsunterricht kooperieren. Auch bei Integration und Salafismus-Prävention ist der Austausch gestoppt. Zur Betreuung muslimischer Häftlinge in Gefängnissen seien noch vier Ditib-Imame - 2016 waren es fast 100 - zugelassen. Die anderen hätten „nicht an der erweiterten Sicherheitsüberprüfung teilnehmen“ wollen.