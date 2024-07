Sozialer Wohnungsbau in NRW Leere Fördertöpfe – Land will nun doch Wohnraumförderung nachbessern

Vorangegangen war massive Kritik der Kommunen, die mit einem Schreiben an die Landesregierung davor gewarnt hatten, dass die Fördertöpfe leer liefen. Konfrontiert damit hatte Bauministerin Scharrenbach noch empfohlen, es gelte jetzt abzuschichten: „Was kann dieses Jahr tatsächlich in den Bau gehen, was wird definitiv erst in späteren Jahren begonnen? An welchen Örtlichkeiten macht welches Projekt wirklich Sinn? Die Bewilligungsbehörden sind das erste Mal seit Jahren in der Lage, aus Projekten wirklich auswählen zu können.“ Nun soll es also doch frisches Geld geben.