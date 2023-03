Hilfen für Rentner NRW will beim Härtefallfonds nicht mitmachen

Die NRW-Landesregierung will sich nicht an der Stiftung Härtefallfonds des Bundes beteiligen. Dessen Aufgabe ist es, Renten von Spätaussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Sowjetunion aufzubessern. Diese können von der Stiftung eine Einmalzahlung von 2500 Euro erhalten. Die Länder können noch bis zum 31. März entscheiden, ob sie sich an dem Fonds beteiligen, dann stiege die Summe auf 5000 Euro.