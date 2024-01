Plan im Verkehrsministerium NRW will mehr Straßen für Baustellen komplett sperren

Im Prinzip sei Kirschers Idee aus Sicht der Autofahrer vernünftig, urteilte Roman Suthold, Verkehrsexperte des Automobilclubs ADAC in NRW. „Unter fließendem Verkehr eine Baustelle abzuwickeln ist wirklich nervenaufreibend – für die Baufirmen, im Zweifel aber auch für die Verkehrsteilnehmer“, sagte er. In den Randzeiten ist es vielleicht noch nett, wenn der Verkehr wenigstens fließen kann. Aber in den Haupt-Stoßzeiten gibt es meistens Chaos.“ Nur: Eine Vollsperrung einer wichtige Landesstraße ende natürlich ebenso im Chaos, und das gleich noch im gesamten Umfeld, wenn Umleitungsstrecken nicht gut geplant sind. Und dabei sieht Suthold Probleme. Auch, weil parallel laufende Arbeiten am Straßennetz, die alle Auswirkungen auf den Verkehr haben, nicht richtig aufeinander abgestimmt werden.