Studie soll Fälle aufdecken : NRW will Medikamententests in Kinderheimen und Psychiatrie untersuchen

NRW will Medikamententests in Kinderheimen und Psychiatrie untersuchen

Eine Studie will die Hintergründe von Medikamententests in Kinder- und Jugendheimen aufklären. Auch der Einsatz von Arzneimitteln zur Disziplinierung oder Ruhigstellung soll beleuchtet werden (Symbolbild). Foto: dpa/Keith Srakocic

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen lässt Medikamententests an Kindern und Jugendlichen bis ins Jahr 1980 untersuchen. Die Studie soll Missbrauch aufdecken und Verantwortliche nennen.

Untersucht werden sollen solche Vorfälle in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Psychiatrie von 1946 bis 1980, wie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Samstagabend mitteilte. Dazu wurde eine Studie in Auftrag gegeben.