Nach den Herbstferien : NRW will Schul-Maskenpflicht kippen

Düsseldorf Zwei Wochen nach den Ferien könnte die Maskenpflicht am Sitzplatz in Nordrhein-Westfalen der Vergangenheit angehören - wenn die Infektionslage es denn erlaubt. Einige sehen das skeptisch.

Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen müssen voraussichtlich ab dem 2. November am Sitzplatz keine Maske mehr tragen. Das stellte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Aussicht und begründete diesen Schritt mit einer spürbar verbesserten Infektionslage: „Wir sind in dieses Schuljahr mit der Maßgabe gestartet, an unseren Schulen trotz strenger Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz stets so viel Normalität wie möglich zuzulassen.“