Spezialisten „zu alt“ : NRW will Kripo nach Lügde-Erfahrungen personell stärken

Düsseldorf Die Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen soll personell gestärkt werden. Das hat Landesinnenminister Reul in einem Interview bekanntgegeben. Ein Grund: Die Spezialisten, die man bereits habe, seien „zu alt“.

Derzeit müssen Kommissar-Anwärter nach ihrer Ausbildung mindestens ein Jahr in den Wach- und Wechseldienst, danach steht in vielen Dienststellen eine zweijährige Zeit bei der Bereitschaftspolizei an. In NRW gibt es derzeit 40 000 Beamte, 8500 davon bei der Kriminalpolizei. Das Programm „Spezialisten zu Polizisten“ ist dem Bericht zufolge vorerst auf den Zeitraum 2020 bis 2023 beschränkt.