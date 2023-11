Orte nahe dem Gazastreifen NRW will israelischen Kommunen beim Wiederaufbau helfen

Nach dem Massaker von Hamas-Terroristen am 7. Oktober will Nordrhein-Westfalen beim Wiederaufbau israelischer Ortschaften helfen. Die Landesregierung startet ein Projekt, das es NRW-Kommunen ermöglicht, sich am Wiederaufbau israelischer Orte am Gazastreifen zu beteiligen. „Gerade jetzt wollen wir denen helfen, die vom Terror der Hamas unmittelbar betroffen sind“, sagte der NRW-Minister für Internationales, Nathanael Liminski (CDU), laut einer Mitteilung der Landesregierung.