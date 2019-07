Nach dem Kohlekompromiss : Pinkwart will Strukturwandel beschleunigen

Düsseldorf NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will den Strukturwandel beschleunigen. Im Kohlekompromiss hatten Bund und Länder vereinbart, dass NRW bis spätestens 2038 aus der Braunkohle aussteigt.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will die Genehmigungsverfahren in den Kohle-Regionen beschleunigen, um den geplanten Strukturwandel voranzutreiben. „Der Prozess nimmt Fahrt auf“, sagte der Minister, der seine Vorschläge „Entfesselungspaket IV“ nennt. So soll es künftig eine Experimentierklausel geben, die Ausnahmen im Planungsrecht ermöglichen soll. In laufenden Verfahren an Verwaltungsgerichten sollen die Parteien nachbessern dürfen, ohne deshalb einen neuen Gerichtsprozess anzustrengen. Damit Genehmigungen schneller ausgesprochen werden, sollen angesichts des Fachkräftemangels pensionierte Verwaltungsexperten zurückgeholt werden. Im Artenschutz soll es neue Leitlinien für die Nutzung von Grünflächen rund um Gewerbeflächen geben. An den bisherigen Standards für Artenschutz werde aber nicht gerüttelt, versicherte Pinkwart.