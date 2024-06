Hitzige Landtagsdebatte NRW will für Hochwasserschutz enteignen

Oliver Krischer wies die Kritik der Opposition von sich. 2023 sei das Jahr gewesen, in dem am meisten in NRW in den Hochwasserschutz – verglichen mit den vergangenen Jahren – investiert worden sei. „Wir haben Rekordinvestitionen im Moment. Es geht voran. Es wird investiert.“ Unter seiner Führung seien über 100 neue Planstellen geschaffen worden, die bis heute bis auf sechs besetzt oder zumindest in einem Besetzungsverfahren seien. „Die Menschen arbeiten jeden Tag für den Hochwasserschutz. Das ist ein substanzieller Fortschritt“, sagte er.