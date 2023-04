Hilfen sollen auf den Weg gebracht werden NRW will bessere Angebote für Alleinerziehende

Das Land NRW finanziert die Einrichtung einer Fachstelle, die mehr und bessere Hilfsangebote für Alleinerziehende in Städten und Gemeinden auf den Weg bringen soll. Ein-Eltern-Familien würden in den bestehenden Angeboten zu oft nicht ausreichend berücksichtigt, sie trügen das höchste Armutsrisiko und seien auch in der gegenwärtigen Lage stärker belastet als andere, sagte Landesfamilienministerin Josefine Paul (Grüne). „Die aktuellen Krisen und Unsicherheiten in Folge der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine treffen Alleinerziehende in besonderem Maße“, so Paul. „Mit der Errichtung der Landesfachstelle für Alleinerziehende wollen wir Ein-Eltern-Familien den Rücken stärken, sie empowern, sichtbar machen und noch besser vernetzen als bisher.“