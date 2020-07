Förderung mit 35 Millionen Euro : NRW will Elektromobilität stärken und ausbauen

Düsseldorf Bis zum Jahr 2022 soll die Zahl der geförderten Ladepunkte im privaten und öffentlichen Bereich auf etwa 32.000 gesteigert werden, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische Landregierung will die Elektromobilität weiter stärken und die Zahl der Ladepunkte für Hybrid- oder reine Elektrofahrzeuge ausbauen. Bis zum Jahr 2022 soll die Zahl der geförderten Ladepunkte im privaten und öffentlichen Bereich auf etwa 32.000 gesteigert werden, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. „Bis zum Jahr 2022 sollen E-Autofahrerinnen und -fahrer im Umkreis von zehn Kilometern zuverlässig eine öffentliche Lademöglichkeit vorfinden“, betonte der Minister. Das Land habe die Fördermöglichkeiten für Elektromobilität in den Jahren 2020 und 2021 um 35 Millionen Euro erhöht.