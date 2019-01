Kritik an Fachkräfteeinwanderungsgesetz: NRW will eigenes Einwanderungsgesetz vorlegen

NRW will eigenes Einwanderungsgesetz vorlegen

Kritik an Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Essen Die NRW-Landesregierung will offenbar ein eigenes Einwanderungsgesetz erarbeiten. Deutschland brauche ein in sich konsistentes Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch, sagte Integrations- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp.

Der FDP-Politiker sagte der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“: „Wir arbeiten in unserem Ministerium an Eckpunkten, die wir im Laufe des Jahres vorstellen und in den Bundesrat einbringen wollen.“