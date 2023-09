Energiewende in NRW Wie die Landesregierung Widerstände gegen den Ausbau von Windrädern brechen will

Die schwarz-grüne Landesregierung will Widerstände gegen den Ausbau von Windrädern brechen, indem sie die Bürgerinnen und Bürger künftig stärker an den Erlösen beteiligt. Die Fraktionsspitzen von CDU und Grünen im Düsseldorfer Landtag, Thorsten Schick und Wibke Brems, stellten am Dienstag die Eckpunkte eines sogenannten Bürgerenergiegesetzes vor, das ins kommende Plenum eingebracht werden und noch bis Jahresende verabschiedet werden soll.