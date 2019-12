Trotz Fachkräfte-Mangels : NRW bildet weniger Erzieher aus

Eine Erzieherin schaut mit Kita-Kindern in ein Buch (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Erzieher werden in NRW dringend gesucht - doch die Ausbildung neuer Fachkräfte stockt. Die Schulministerin verspricht Abhilfe. Berechnungen zufolge fehlen derzeit 15.600 Erzieher und Betreuer.

Die Ausbildungskapazitäten für Erzieher in der frühkindlichen Bildung halten mit der breit angelegten Kita-Offensive der Landesregierung nicht Schritt. Wie aus der noch unveröffentlichten Antwort des NRW-Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervorgeht, sind die Ausbildungskapazitäten erstmals seit zehn Jahren sogar rückläufig.

Demnach gab es 2018 landesweit nur noch 1499 rechnerische Vollzeit-Lehrerstellen für 24.261 Schüler an 119 Ausbildungseinrichtungen. Im Vorjahr waren es noch 1512 Vollzeitstellen für 24.461 Schüler an 122 Erzieher-Schulen. „Das ist ein verheerendes Zeichen“, sagt der familienpolitische Sprecher der SPD, Dennis Maelzer, „denn der Bedarf an zusätzlichen Fachkräften sinkt nicht, er steigt.“