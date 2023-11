Bericht der Landesregierung Warum der NRW-Beamtennachwuchs schlechter ist als früher

So erklärte etwa die Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm, Gudrun Schäpers, „dass in den vergangenen Jahren eine abnehmende Qualität der Bewerbungen und eingestellten Kräfte zu beobachten ist“: „Zum einen können manche der in der Schulzeit erlangten Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber in den vergangenen Jahren zum Teil im Vergleich zu den Vorjahren als lückenhafter und niedriger eingeschätzt werden, was hier zum geringfügigen Herabsetzen der an die im Einstellungsverfahren an die Bewerberinnen und Bewerber gestellten Anforderungen führte.“ Zum anderen seien erhöhte Einstellungszahlen zu bedienen, sodass entsprechend auch Bewerber mit schwächer ausgeprägten Kompetenzen einzustellen gewesen seien.