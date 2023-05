Strengere Regeln für Nutztierhalter NRW warnt vor Scheitern des Tierhaltungs-Umbaus

Kurz vor der Landwirtschaftsministerkonferenz an diesem Freitag hat die NRW-Ressortchefin Silke Gorißen (CDU) den Bund noch einmal dazu aufgefordert, beim Umbau der Tierhaltung noch einmal nachzubessern. Die Fachminister hatten bereits Ende März bei einem Treffen in Büsum versucht, eine Einigung zu erzielen. Das war nicht gelungen. Diese soll nun am Freitag in der Landesvertretung von Schleswig-Holstein in Berlin gefunden werden. Die Länder befürchten, dass die Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu einem Kahlschlag bei den Betrieben führen könnten.