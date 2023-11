Mögliches „Holz-Kartell“ NRW-Waldbesitzer fühlen sich vor Millionen-Klage sicher – das Land widerspricht

In der Kartellklage von Sägewerken gegen das Land NRW über 187 Millionen Euro wähnen sich mehr als 800 Waldeigentümer im Land jetzt beim möglichen Schadensersatzzahlungen aus dem Schneider. „Liebe Waldbauern“, resümierte Philipp Freiherr Heereman, Vorsitzender des Waldbauernverbands: „Ihr müsst mit großer Sicherheit keine Rücklagen aufbauen. Ihr könnt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vom Staat in Regress genommen werden.“ Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das der Dachverband der deutschen Waldbesitzerverbände in Auftrag gegeben hat.