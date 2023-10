10,5 Prozent mehr gefordert Länder stehen vor harten Verhandlungen um Gehälter im öffentlichen Dienst

Ayla Çelik, NRW-Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, verwies auf Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und die Inflation, die immer mehr Einkommen auffresse. „Bei all den hohen Belastungen, den Krisen und dem Fachkräftemangel arbeiten die Beschäftigten seit Jahren am Limit. Dieser Einsatz muss in den Tarifverhandlungen Anerkennung finden in Form von guten Ergebnissen“, verlangte sie. „Nur so wird der öffentliche Dienst in der Konkurrenz um die dringend benötigten Fachkräfte attraktiv genug.“