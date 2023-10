Anschaffung für Lehrer und Schüler Virtual-Reality-Brillen sollen in NRW Schule machen

Nach einem Pilotprojekt in der Lehrerausbildung solle die Virtual Reality (VR) nun „breiter erprobt“ und in den Unterricht eingebunden werden. Die VR-Brillen sollen den Zentren im kommenden Jahr sukzessive zur Verfügung gestellt werden. Angehende Lehrer sollen laut Ministerium so „schon während ihrer Ausbildung erste Erfahrungen sammeln, wie diese Technologie sinnvoll, das heißt lernförderlich in den Unterricht eingebunden werden kann.“