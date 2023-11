Sanierung vor Neubau NRW verspricht Straßenreparatur bis 2034

Zudem sollen in den kommenden Jahren 400 Brücken neu gebaut werden. 16 seien schon in Arbeit, 35 sollen 2024 hinzukommen – die Kosten lägen bei mehr als 160 Millionen Euro. Das sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was bisher gemacht worden sei. So wolle man vermeiden, dass es zu teilweisen oder vollständigen Sperrungen komme. Konkret soll dies gelingen, indem sowohl finanzielle als auch personelle Mittel vorrangig für die Sanierung eingesetzt werden.