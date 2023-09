Bedeutende CO2-Emissionen jedes Jahr NRW verschleppt den Moorschutz

Naturschutzverbände warten zunehmend verzweifelt auf ein Konzept zum Schutz und zur Wiederherstellung von Moorlandschaften in NRW. Das Landesumweltamt hatte das Werk eigentlich schon für Ende 2022 angekündigt. „Wir könnten so schnell so viele CO 2 -Emissionen einsparen wie bei keiner anderen Baustelle. Das ist die nachhaltigste und effektivste Art des Klimaschutzes“, sagte der Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Holger Sticht.