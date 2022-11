Schärfere Regeln für Dünger-Einsatz Ein Drittel der Anbaufläche von NRW wird zum „Roten Gebiet“

Düsseldorf · Am 1. Dezember tritt in NRW die neue Düngeverordnung in Kraft. Dann dürfen viele Bauern erheblich weniger düngen, Ernten werden geringer ausfallen. Was Landwirte, Umweltschützer und die Landesregierung zu der Neuerung sagen.

29.11.2022, 05:00 Uhr

Ein Landwirt verteilt Gülle (Symbolbild). Zu viel Stickstoff und - in der Folge - Nitrat in Boden und Wasser schädigen Mensch und Umwelt. Dem will die EU Einhalt gebieten. Foto: dpa/Philipp Schulze

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin