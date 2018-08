NRW-Verkehrsminister Wüst kritisiert Airlines.

Düsseldorf Der Verkehrsminister kritisiert die vielen Verspätungen der Fluggesellschaften.

Der Etat des NRW-Verkehrsministeriums soll im nächsten Jahr um 97 Millionen Euro auf 2,8 Milliarden Euro erhöht werden. Dies kündigte Ressortchef Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag an. Dabei steigt das Budget für den öffentlichen Nahverkehr allein um 42 Millionen Euro auf 1,8 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Landstraßen sollen um rund zwölf Prozent auf 245 Millionen Euro steigen. Wüst kündigte an, sicherheitshalber auch für Bauprojekte Geld einzuplanen, bei denen der Bau sich noch verschieben könnte. Als Beispiel für solche Projekte nannte er Ortsumgehungen bei Kevelaer und in Niederkassel-Rheidt.