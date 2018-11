Kolumne: Wüst erzielt erste Stau-Erfolge

Düsseldorf NRW ist noch immer Stauland Nummer eins – aber auf dem Weg der Besserung.

Den Tag vor Allerheiligen, den man heutzutage ja unbedingt „Halloween“ nennen soll, behalten die Autofahrer in NRW wohl kaum in guter Erinnerung. 584 Kilometer Gesamtlänge hatten die landesweit 90 Staus laut WDR an diesem Tag.

Zumindest geht die Entwicklung in die richtige Richtung. So ging die Gesamtstaulänge in NRW in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 8,8 Prozent zurück, wie Wüst jetzt auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Carsten Löcker mitgeteilt hat. Demnach waren beispielsweise im besonders stauanfälligen September 2017 noch 9375 Kilometer Stau in NRW zu beklagen und im September 2018 nur noch 8664.