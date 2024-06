Sparzwang größer als befürchtet NRW verhängt Nachbesetzungsstopp für Ministerien

Kurz vor der Vorlage des schuldenfinanzierten Nachtragshaushalts am kommenden Dienstag werden Details zur angespannten Finanzsituation in NRW bekannt. Wie aus einem Schreiben von Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hervorgeht, das unserer Redaktion vorliegt, hat die Landesregierung Ende Mai für alle Ministerien einen Nachbesetzungsstopp verhängt. Demnach schreibt der Minister: „Zur sparsamen Bewirtschaftung der Personalausgaben gilt ab sofort in den Ministerien eine Wiederbesetzungssperre bis zum 31. Dezember 2024 für jede dritte zum 1. Juni 2024 freie und für jede zweite ab dem 1. Juni 2024 frei werdende Planstelle und Stelle.“ Die Ministerien haben nun bis Ende August Zeit, dem Finanzressort zu melden, welche Stellen von der Maßnahme betroffen sind.