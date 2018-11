Regierungsgespräche : NRW und Niederlande rücken enger zusammen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet begrüßt am Montag Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, in Düsseldorf zur Regierungskonsultation. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt, Pendlerprobleme, Eisenbahn- und Schiffsverkehr – Nordrhein-Westfalen und die Niederlande verbindet vieles. Künftig soll die Kooperation noch enger auf höchster Ebene flankiert werden.

1993 fiel zwischen Herzogenrath und Kerkrade an der nordrhein-westfälischen Grenze zu den Niederlanden eine Mauer. Wobei man die damaligen 50 Zentimeter hohen Betonblöcke wohl eher als Mäuerchen bezeichnen muss. Sie trennte seit 1970 beide Länder auf der Neustraße. Der Fall des Mäuerchens führte zusammen, was seit Langem zusammen gehörte.

Heute, 25 Jahre später, gibt es zwischen NRW und den Niederlanden keine Grenzen mehr. Beide Länder sind enge Partner. Um die bisherige Zusammenarbeit weiter zu festigen, besuchte am Montag der niederländische Premier Mark Rutte mit einer Delegation die Staatskanzlei in Düsseldorf. Die Regierungsgespräche hatten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Rutte bei Laschets Antrittsbesuch in den Niederlanden vergangenes Jahr vereinbart. Im Koalitionsvertrag der NRW-Regierung nimmt das Nachbarland zudem einen besonderen Platz ein und wird in verschiedenen Punkten als Beispiel und starker Partner genannt.