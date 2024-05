NRW und die Kirche Gesetze aus preußischer Zeit werden aufgehoben

Das PrKVVG berührt neben Fragen der Vermögensverwaltung auch staatliche Befugnisse etwa zum Kirchenvorstand, kirchlichen Wahlrecht oder zu Änderungen in der Pfarrgemeindestruktur. Anders als in der evangelischen Kirche mussten die Diözesen von Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn daher neue kirchliche Verwaltungsgesetze erarbeiten. Diese werden in den jeweiligen kirchlichen Amtsblättern veröffentlicht und sollen am 1. Juli in Kraft treten.