Nach Kritik an Mallorca-Reise während Flut : NRW-Umweltministerin Heinen-Esser tritt zurück

Düsseldorf Der Druck wurde immer größer: NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie steht seit Wochen wegen einer Mallorca-Reise während des Hochwassers im Sommer 2021 in NRW in der Kritik.

Am späten Donnerstagnachmittag hat die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ihren Rücktritt bekannt gegeben - 38 Tage vor der Landtagswahl. "Das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin ist nachhaltig in Frage gestellt", sagte Heinen-Esser am Donnerstag in Düsseldorf. "Ich möchte meine Familie schützen und Schaden vom Amt abwenden." Die Politikerin sagte, sie habe Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ihren Rücktritt angeboten - und der habe ihn angenommen. Die Ministerin stand seit Wochen in der Kritik, weil sie nach der Jahrhundertflut in ihren Mallorca-Urlaub zurückgekehrt und offenbar länger auf der Ferieninsel geblieben war, als sie später selbst im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Katastrophe angab.