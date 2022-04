Nach Mallorca-Reise der NRW-Ministerin : „Der Rücktritt von Ursula Heinen-Esser war überfällig“

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (Archivfoto). Foto: Federico Gambarini

Düsseldorf Der Druck wurde immer größer: NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt bekannt gegeben. SPD und Grüne haben den Schritt unisono als „überfällig“ bezeichnet.

Am späten Donnerstagnachmittag hat die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ihren Rücktritt bekannt gegeben - 38 Tage vor der Landtagswahl. „Ich bedaure das Bild, das mein eigenes Handeln und die nachträgliche Darstellung erzeugt hat“, sagte Heinen-Esser im Landtag. „Dieses Bild entspricht nicht dem, wie ich wirklich bin. Aber mit diesem Bild von mir in der Öffentlichkeit ist das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin nachhaltig in Frage gestellt.“ Die Politikerin sagte, sie habe Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ihren Rücktritt angeboten - und der habe ihn angenommen. SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag haben den Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) unisono als „überfällig“ bezeichnet. Die SPD legt nun auch Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) den Rücktritt nahe.

Die Ministerin stand seit Wochen in der Kritik, weil sie nach der Jahrhundertflut in ihren Mallorca-Urlaub zurückgekehrt und offenbar länger auf der Ferieninsel geblieben war, als sie später selbst im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Katastrophe angab. „Die menschlichen Schicksale der Katastrophe sind mir nahe gegangen, sie sind in meinem Kopf. Ich möchte jetzt vor allem - und dafür bitte ich um Ihr Verständnis - meine Familie schützen, und ich möchte auch Schaden vom Amt abwenden“, sagte Heinen-Esser.

Die Affäre um die Reise hatte sich in in vergangenen Tagen immer mehr ausgeweitet. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe feierte sie auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes - mit zwei Ministern und einer Staatssekretärin. Nach einem Bericht des „Kölner Stadt-Anzeigers“ waren auch Kommunalministerin Ina Scharrenbach, Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner und Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (alle CDU) während der Flutkatastrophe auf die Insel gereist. Das Umweltministerium bestätigte den Vorgang gegenüber der Zeitung.

Noch am Donnerstagmittag hatte die Agrar- und Umweltministerin einen Rücktritt abgelehnt. Sie hatte das damit begründet, dass sie sich weiter um die „großen Themen“ der Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe und die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Lebensmittelversorgung kümmern wolle. Heinen-Esser räumte erneut Fehler ein, wies den Vorwurf der Täuschung aber zurück.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte am Donnerstagabend: „Der Rücktritt von Ursula Heinen-Esser war überfällig. Denn ihre Reise samt Geburtstagsfeier auf Mallorca war instinkt- und pietätlos.“ Kutschaty nahm nun Ministerin Scharrenbach ins Visier. Man müsse die Frage stellen, ob Scharrenbach „noch über die notwendige Integrität verfügt, weiter im Amt zu bleiben. Ich bin nicht der Meinung“, so Kutschaty. Scharrenbach trage die „Verantwortung dafür, dass immer noch viele Menschen auf ihr Geld und die Fluthilfen warten. In der akuten Notlage war ihr die Insel wichtiger als die Heimat.“

Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer sagte: „Frau Heinen-Essers Rücktritt darf aber nicht davon ablenken, dass Frau Scharrenbach sich zu ihrem Kurztrip nach Mallorca erklären muss. Denn mit ihr waren gleich zwei wichtige Ressortchefinnen in der Hochwasserkatastrophe nicht in NRW vor Ort, um ihren Amtsgeschäften nachzugehen.“

Der Grünen-Abgeordnete Johannes Remmel sprach vom „Costa-Concordia-Moment“ der Ministerin. „Sie sind von Bord gegangen zu einem Zeitpunkt, als das Schiff am Sinken war“, sagte Remmel in Anspielung auf die Schiffskatastrophe 2012. „Sie haben den Ausschuss getäuscht und die Unwahrheit gesagt.“

Die gesammelte nordrhein-westfälische Opposition aus SPD, Grünen und AfD hatte bereits zuvor die umgehende Entlassung Heinen-Essers gefordert. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty sagte, während Zehntausende Betroffene des Hochwassers mit den Folgen der Flut gekämpft hätten, hätten es sich hochrangige Vertreter der NRW-Landesregierung auf Mallorca „gut gehen lassen“.

(top/mba/RP/afp/dpa)