Rekord-Niedrigwasser : NRW-Umweltminister gegen Rheinvertiefung

Düsseldorf Der Strom führt zu wenig Wasser. Oliver Krischer verlangt, die Schiffe dem Rhein anzupassen, nicht umgekehrt. Der Nabu gibt dem Grünen-Politiker Rückendeckung.

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat sich gegen Forderungen der Wirtschaft gewandt, angesichts des extremen Niedrigwassers den größten Fluss des Landes zügig zu vertiefen. „Den Rhein einfach nur auszubaggern und tiefer zu machen, löst kein Problem“, sagte Krischer unserer Redaktion: „Denn auch eine tiefere Fahrrinne hilft nichts, wenn der Fluss kein Wasser führt. Zum Teil würde dadurch das Problem auch verschlimmert.“ Es gehe deshalb um die Beseitigung von Engpässen. „Das ist auch das, was in der aktuellen Situation helfen würde. Alles andere ist angesichts der dem Bund zur Verfügung stehenden Finanzmittel ohnehin völlig illusorisch.“

Wassertiefe Der Pegel zeigt lediglich die Differenz zwischen der Wasseroberfläche und dem Pegelnullpunkt, der nicht am tiefsten Punkt der Flusssohle liegt. So hatte zu Wochenbeginn die Fahrrinne bei Emmerich noch eine Tiefe von knapp zwei Metern.

Seit Tagen bereitet das Niedrigwasser der Rheinschifffahrt große Probleme. Für den Pegel Emmerich wurde am Dienstag um 9 Uhr mit dem negativen Stand von minus einem Zentimeter ein Rekord-Tiefstand ermittelt.

Nagelprobe am Rhein

Umstrittene Rheinvertiefung : Nagelprobe am Rhein

Niedrigwasser am Rhein

Niedrigwasser am Rhein : Duisburger Hafen fordert Maßnahmen für Binnenschifffahrt

Der Rheinexperte des Naturschutzbunds (Nabu) NRW, Klaus Markgraf-Maué, warnte ebenfalls vor den Folgen einer Vertiefung: „Durch die höhere Fließgeschwindigkeit entsteht hoher Druck auf die Sohle.“ Das erhöhe die Erosionskraft und damit die Tendenz des Flusses, sich immer tiefer in seine Aue einzuschneiden. „Damit wird aber auch eine Austrocknung der Auen vorangetrieben.“ Schon heute müsse die Schifffahrtsverwaltung jährlich Millionenbeträge ausgeben, um mit grobem Kies gegenzusteuern und die Sohle zu stabilisieren: „De facto bekommt der Rhein dann immer mehr den Charakter eines Kanals.“ Markgraf-Maué schlug stattdessen die Weiterentwicklung der Antriebs- und Navigationstechnik, Digitalisierung und Automatisierung der Leit- und Steuerungstechnik vor. An Engstellen könne man auch darüber nachdenken, die Fahrrinne einspurig zu machen.

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt forderte vom Bund unter anderem eine Fahrrinnenverbesserung an Mittel- und Niederrhein. Auch die SPD im Landtag verlangte, der Bund müsse die sogenannte Sohlstabilisierung des Rheins rascher vorantreiben. „Das bedeutet, bis Koblenz eine Mindesttiefe von 2,80 Meter sicherzustellen. So werden fallende Pegel nicht so rasch zum Problem“, sagte Fraktionsvize Alexander Vogt.