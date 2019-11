NRW-Umfrage : Schwarz-gelbe Landesregierung hat keine Mehrheit mehr

Exklusiv Düsseldorf Die beiden Regierungsparteien schneiden in einer Umfrage des Instituts Menefactum zur Halbzeit der Wahlperiode dennoch besser ab als üblich. Auch die SPD ist in NRW stabiler als im Bundesschnitt.

Die beiden Regierungsparteien in Nordrhein-Westfalen verfügen nach einer Umfrage des Bielefelder Meinungsforschungsinstituts Mentefactum, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt, nicht mehr über eine Mehrheit bei den Wählern. Danach kommt die CDU auf 31 Prozent, die FDP auf zehn Prozent. In den Landtagswahlen von 2017 erhielten die Christdemokraten 33, die Liberalen 12,6 Prozent. Allerdings gelten die Werte zur Halbzeit der Wahlperiode unter Meinungsforscher als recht stabil. So legt die CDU gegenüber der letzten Umfrage im Mai 2019 um drei, die FDP um zwei Prozentpunkte zu. „Beide NRW-Regierungsparteien haben zur Mitte der Legislaturperiode trotz bundespolitischen Gegenwinds kaum an Wählerzuspruch verloren“, kommentierte Menefactum-Chef Klaus-Peter Schöppner das Ergebnis. Üblich sei, so der Meinungsforscher, dass im Laufe der Regierungsarbeit die Kritik am Kabinett zunehme.