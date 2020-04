Debatte um Schulöffnungen : NRW überprüft Beschulung der Viertklässler

Düsseldorf Am Dienstag entschied die Kultusministerkonferenz, dass nur die Viertklässler als nächster Jahrgang in die Grundschulen zurückkehren sollen. Nun könnte es doch noch anders kommen.

Die Landesregierung überprüft ihren Plan, zunächst nur die vierten Klassen in die Grundschulen zurück zu holen. Dies sei Thema einer Konferenz mit Experten und Vertretern der Landesregierung, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in einer Fragestunde des Landtages. Auch in NRW sei seit Mittwoch eine Klage wie in Hessen anhängig. Dort hatte vor einer Woche der Verfassungsgerichtshof einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes darin gesehen, dass an Grundschulen nur die Viertklässler beschult werden sollen.