„Wir haben keine Zuständigkeit während einer Katastrophe“ Über das Ende einer Katastrophe — Scharrenbach im Flut-Ausschuss

Wann endet eine Katastrophe? Bei der Jahrhundertflut Mitte Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen war der Himmel am Tag danach wieder strahlend blau. Aber bis heute haben die Menschen in den betroffenen Gebieten mit den Zerstörungen durch das verheerende Hochwasser zu kämpfen. Für sie ist die Katastrophe auch eineinhalb Jahre später nicht vorbei.