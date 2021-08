Auf halbmast am Freitag : Trauerbeflaggung in NRW zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus

Die Flaggen von Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa wurden auf halbmast gesetzt. (Archivfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Am Freitag wehen auf Anordnung des Innenministers die Flaggen an zahlreichen Gebäuden in NRW auf halbmast. Grund ist der Jahrestag des Berliner Mauerbaus vor 60 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus und der Schließung der innerdeutschen Grenze vor 60 Jahren werden die Fahnen an zahlreichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag auf halbmast wehen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat für den 13. August Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände angeordnet, wie das Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

(chal/dpa)