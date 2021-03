NRW-Landespolitik : SPD-Fraktionschef Kutschaty sieht Schnittmengen mit Grünen und FDP

Exklusiv Düsseldorf Rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty inhaltliche Gemeinsamkeiten mit den Grünen und der FDP betont.

„Der Klimaschutz steht auch bei uns ganz oben. Wir müssen ein Jahrzehnt des Fortschritts einläuten“, sagte Kutschaty im Interview mit unserer Redaktion. Der Schutz von Arbeitsplätzen und des Klimas stünden nicht im Widerspruch, sagte Kutschaty, der am Samstag auf dem Landesparteitag der SPD als Vorsitzender kandidiert. „Nehmen Sie das Beispiel Stahlindustrie. Die Produktion von grünem Stahl, wie sie Thyssenkrupp jetzt forciert, sichert ja gerade die Jobs der Stahlarbeiter. Da können Arbeitnehmer und Fridays for Future gemeinsam auf die Straße gehen und dafür demonstrieren“, so Kutschaty.