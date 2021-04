Öffnungen von Kultur, Gastronomie und Sport : NRW testet Öffnung in 14 Modellkommunen

Düsseldorf Unter anderem Mönchengladbach und Krefeld dürfen Lockerungen erproben. Minister Pinkwart plant keinen „Brückenlockdown“ ein. Der Städte- und Gemeindebund NRW ist zufrieden.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Ostermontag einen zwei- bis dreiwöchigen „Brückenlockdown“ ins Spiel gebracht und erklärt, die Versuche in den Modellkommunen könnten erst anschließend beginnen. So lange will sein Wirtschaftsminister aber offenbar nicht warten. Die ersten Kommunen kommen bereits am 19. April zum Zug – das ist in anderthalb Wochen. Die Stoßrichtung aus Sicht des FDP-Politikers Pinkwart ist klar. Der Wirtschaftsminister hatte im Vorfeld in einem Brief an die Oberbürgermeister und Landräte formuliert: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den so gewonnenen Erkenntnissen eine Perspektive für weitere Öffnungen erhalten werden.“