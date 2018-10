NRW testet Digitalplattform Logineo an Schulen

Düsseldorf Die Digitalisierung der NRW-Schulen kommt einen entscheidenden Schritt voran. Die digitale Plattform „Logineo“ wird nun in der Praxis getestet. Hamburg zeigt Interesse.

„Die digitale Arbeitsplattform Logineo steht kurz vor der Abnahme und geht in diesen Wochen in den Testbetrieb“, sagte Mathias Richter, Staatssekretär im NRW-Schulministerium, unserer Redaktion. Die Einführung laufe nach Plan. „Damit bekommen die Lehrer zwar dienstliche Mail-Adressen, einen Datensafe und vieles mehr, einen Dienst-Laptop ersetzt das aber nicht“, schränkte Richter zugleich ein. Der Stadtstaat Hamburg sei sehr daran interessiert, die Plattform von NRW zu übernehmen.

Der Plan zur Einführung von „Logineo“ sieht eine knapp viermonatige Testphase an 20 Schulen in Nordrhein-Westfalen vor. Zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres im Februar 2019 an soll „Logineo“ dann nach und nach überall in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden.