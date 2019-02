Schul-Pilotprojekt in NRW: Was die Talentschulen können sollen - und wie sie ausgewählt wurden

Düsseldorf Die Direktoren künftiger Talentschulen setzen große Hoffnungen in den Versuch. Mehr Lehrer und eine bessere Ausstattung verspricht die NRW-Bildungsministerin. Doch die Landesschülervertretung übt Kritik.

Das EHKG ist eine von vier Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf und eine von 35 in NRW, die von einer zwölfköpfigen Jury in einem ersten Schritt zur so genannten Talentschule gekürt wurden. Aus 149 Bewerbungen wurde die Marxloher Schule ausgewählt, zum kommenden Schuljahr kann sie an den Start gehen. Wer den Zuschlag bekommen hat, musste sich für eines von zwei Konzepten entscheiden: Entweder Mathematik und die Naturwissenschaften zu stärken oder den kulturell-sprachlichen Bereich. Auch die besondere Situation der Schule habe bei der Auswahl eine Rolle gespielt, etwa wie viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss verließen, sagte der Jury-Vorsitzende Ewald Terhart, Pädagogik-Professor in Osnabrück. Wer in dem Wettbewerb in dieser Runde leer ausging, will das Schulministerium nicht sagen.